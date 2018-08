Die Berliner Polizei sucht einen Mann, der versucht haben soll, sich in einem Hausflur an einer 51-Jährigen zu vergehen.

Tat in Spandau

Tat in Spandau Fahndung: Verdächtiger soll Frau sexuell belästigt haben

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern suchen die Ermittler nach einem bisher Unbekannten. Der Mann steht im Verdacht, im April 2018 eine Frau verfolgt und sexuell motiviert angegriffen zu haben.

Der Übergriff ereignete sich am 4. April in den frühen Morgenstunden im Flur eines Mehrfamilienhauses in Wilhelmstadt. Der massiven Gegenwehr der 51-Jährigen ist es zu verdanken, dass der Tatverdächtige letztendlich von ihr abließ und die Fluchtergriff.

Der Mann hat eine helle Hautfarbe, ist 35 bis 42 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und trug zum Tatzeitpunkt eine Glatze.

Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Verdächtigen bitte an das Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664 – 913402 sowie jede andere Polizeidienststelle.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten. Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

( BM )