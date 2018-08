Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Berlin. Lesbisches Paar geschlagen und beleidigt: Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend gegen 18 Uhr am U-Bahnhof Möckernbrücke in Kreuzberg ein lesbisches Paar beleidigt und geschlagen. Die beiden 35 und 36 Jahre alten Frauen kamen händchenhaltend aus dem Bahnhofsgebäude, als sie der Mann zunächst homophob beleidigte und dann auf sie einschlug. Anschließend flüchtete er in den Park am Gleisdreieck. Die Frauen wurden nur leicht verletzt.

Mann wird mit Messer bedroht und wehrt sich: Ein 33 Jahre alter Mann hat am Abend an der Holsteinischen Straße in Steglitz einen 59-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihn zur Herausgabe seines Geldes aufgefordert. Der Bedrohte ergriff daraufhin die Hand des des Angreifers und schob ihn weg, woraufhin der Mann flüchtete. Zivilpolizisten nahmen ihn wenig später fest. Der Mann hatte noch das Messer sowie vermutlich Drogen bei sich.

21-Jähriger greift Jugendliche mit Messer an: In Hellersdorf hat am Abend gegen 20.40 Uhr ein 21-Jähriger zwei 15- und 17 Jahre alte Jugendliche zunächst beleidigt und dann angegriffen. Den Angaben der Jugendlichen zufolge soll der 21-Jähriger auf der Stendaler Brücke die beiden zunächst angepöbelt haben. Anschließend packte er den 17-Jährigen am Hals und stach auf dessen Unterarm ein. Als der 15-Jährige eingriff, bekam dieser Faustschläge ins Gesicht ab. Im Anschluss flüchtete der Angreifer. Polizisten konnten ihn wenig später festnehmen. Der 17-Jährige wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S-Bahn

S3 und S9: Ab ca. 4 Uhr besteht bis Donnerstag, ca. 1.30 Uhr, wg. Bauarbeiten kein S-Bahn-Verkehr zw. Westkreuz und Spandau. Als Ersatz fahren Busse.

Staustellen

Siemensstadt: Ab 7 Uhr beginnt ein Kraneinsatz auf der Otternbuchstr. Bis 24. August gilt zwischen Motardstraße und Heizkraftwerk Reuter eine Gegenverkehrsregelung. Es kann auch zu kurzfristigen temporären Vollsperrungen der Straße bei Anlieferungen kommen.

Karlshorst: Auf der Treskowallee steht ab 7 Uhr in beiden Richtungen in Höhe Ehrlichstraße jeweils nur ein Fahrstreifen bis 21. August zur Verfügung.

Steglitz: Ab ca. 8 Uhr steht auf der Joachim-Tiburtius-Brücke in Richtung Schildhornstraße bis Freitagnachmittag nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Tiergarten und Schöneberg: Gegen 10 Uhr starten Leitungsarbeiten auf der Kurfürstenstr. In Richtung Kreuzberg ist bis Mitte Oktober das Linksabbiegen in die Genthiner Straße nicht möglich.

Lichtenrade: Auf der Bahnhofstraße ist die Fahrbahn in beiden Richtungen in Höhe Mellener Str. verengt. Die Mellener Straße ist Richtung Norden gesperrt.

Wetter

Zunächst scheint häufig die Sonne, im Tagesverlauf werden die Wolken aber allmählich dichter. Später entwickeln sich zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter, örtlich mit Hagel und Sturmböen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 33 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen 17 und 15 Grad.

