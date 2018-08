27-Jähriger nach Autounfall tödlich verunglückt

Ein Mann ist in der Nacht zu Sonntag nach einem Verkehrsunfall auf der A10 in Richtung Prenzlau tödlich verunglückt.

Berlin. Schwerer Unfall in der Nacht zu Sonntag: In Pankow ist ein 27-Jähriger nach einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt.

Der Mann war gegen 3 Uhr mit seinem Ford auf der Autobahn 10 in Richtung Prenzlau unterwegs, als sein Wagen aus noch ungeklärter Ursache in die Leitplanke prallte und sich anschließend mehrfach um die eigene Achse drehte. Dabei wurde der Fahrer auf die Fahrbahn geschleudert und von einem plötzlich ankommenden Seat überfahren. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort.

Die A10 war bis in die frühen Morgenstunden im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

( BM )