Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

Berlin. Motorrad bleibt in Auto stecken: Bei einem Unfall in der Nacht zu Sonntag auf der Neuköllner Hermannstraße ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen wollte ein VW-Fahrer ausparken und übersah einen heranbrausenden Motorradfahrer. Das Bike krachte gegen das Auto und blieb durch die Wucht des Aufpralls im Radkasten des Fahrzeugs stecken. Der Motorradfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb mit mehreren Knochenbrüchen auf der Straße liegen. Der Unfalldienst der Polizei ermittelt.

Raubüberfall in Schöneberg: Am Sonnabendabend hat ein Unbekannter in Schöneberg ein Ladengeschäft auf der Ansbacher Straße überfallen und eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht. Die 35 Jahre alte Angestellte hatte den Mann laut Polizeianagen bereits eine Stunde zuvor gegen 18 Uhr registriert. Er soll sich in der Nähe des Geschäfts aufgehalten und dieses beobachtet haben. Als der mutmaßliche Täter um 19 Uhr den Laden betrat, forderte er unter Vorhalt der Waffe die Einnahmen aus der Kasse. Mit der Beute flüchtete er anschließend in Richtung Lietzenburger Straße.

M44: Die Haltestelle Schlosserweg ist in Richtung Stuthirtenweg derzeit ersatzlos aufgehoben.

Gesundbrunnen: Der Gleimtunnel ist in Richtung Schönhauser Allee gesperrt.

Ein Hoch über Osteuropa bestimmt noch das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Häufig scheint die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen aber auch lockere Wolkenfelder vorüber. Es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen um 26 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.

