Tötungsdelikt 32-Jähriger in Wohnung getötet - Mutter festgenommen

Berlin. Ein Tötungsdelikt beschäftigt seit vergangener Nacht eine Berliner Mordkommission. Gegen 0.10 Uhr hatte eine 55 Jahre alte Frau die Polizei in eine Wohnung an der Stresemannstraße in Kreuzberg alarmiert.

In dieser Wohnung fanden die Polizisten wenig später einen Toten, bei dem es sich um den 32 Jahre alten Mieter handelte, der augenscheinlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Eine Obduktion hat diesen Verdacht inzwischen bestätigt. Die 55-Jährige gab an, ihren Sohn getötet zu haben und wurde daraufhin noch in der Wohnung festgenommen.

( BM )