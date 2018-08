Märkisches Viertel Mädchen (knapp 2) stürzt aus achtem Stock in Reinickendorf

Im Märkischen Viertel in Reinickendorf ist am Freitagvormittag ein Kleinkind aus einem Hochhaus gestürzt. Das Mädchen ist aus einem Fenster im achten Stock des Hauses gefallen. Wie es zu dem Sturz kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizei. Das 21 Monate alte Kind wurde lebensgefährlich verletzt und in das Virchow-Klinikum gebracht. Dort kämpften Mediziner mehrere Stunden um sein Leben - erfolglos. Das Mädchen starb.

Die Polizei befragte die Eltern zu dem Unglücksfall.

