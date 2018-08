Wilmersdorf Autos am Kudamm in Flammen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Mittwoch am Kurfürstendamm fünf Autos durch einen Brand geschädigt wurden, sucht die Polizei nach Zeugen. Ob das Feuer vorsätzlich gelegt wurde oder fahrlässig entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Berlin bittet daher Zeugen, die die Brandentstehung beobachtet haben, sich zu melden - bei jeder Polizeidienststelle. "Es wird in alle Richtungen ermittelt. Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen", heißt es in einer Mitteilung.

Gegen 15.45 Uhr hatte am Mittwoch ein Passant die Feuerwehr zum Kurfürstendamm gerufen, als er Flammen unter einem geparkten Porsche bemerkt hatte. Die Flammen am Fahrzeug breiteten sich sehr schnell aus, so dass auch daneben stehende Autos beschädigt wurden. Betroffen waren ein Maserati, ein Audi Q 7, ein VW Tiguan und eine Mercedes Benz A-Klasse. Wegen der Löscharbeiten und der polizeilichen Ermittlungen musste der Kurfürstendamm zwischen Adenauerplatz und Olivaer Platz bis etwa 18.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden.

Brand von PKW auf dem Kurfürstendamm.

Aus ungeklärter Ursache brannten mehrere PKW auf dem Mittelstreifen des Krfürstendamms, sowie ein am Rand abgestellter PKW. Zwei Staffeln der #Berliner Feuerwehr löschten den Brand mit Schaum und konnte eine Brandausdehnung abwehren. pic.twitter.com/VP7Z0NGvqR — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 8, 2018

( BM/seg )