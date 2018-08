Brände Reifenlager in Senftenberg steht wieder in Flammen

Senftenberg. Ein großes Reifenlager in der Nähe von Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) ist innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal in Flammen aufgegangen. Das Feuer war in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher am frühen Morgen sagte, könnte vermutlich Brandstiftung die Ursache sein.

Bereits Ende Juli hatte das Lager gebrannt. Schon damals wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.

( dpa )