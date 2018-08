Berlin. Beim Brand in einem Keller in Berlin-Neukölln sind fünf Menschen verletzt worden. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache am Mittwochabend in einem Wohnhaus an der Ecke Sonnenallee/Peter-Anders-Straße ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Verletzten wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Sechs Löschstaffeln waren im Einsatz.

( dpa )