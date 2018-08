Feuer am Kudamm: Am Mittwochnachmittag haben auf dem Boulevard vier Autos vollständig in gebrannt.

Feuer in der City West Vier Autos am Kudamm in Brand - Komplettsperrung

Berlin. Am Mittwochnachmittag sind am Kurfürstendamm in der Nähe des Olivaer Platzes in Wilmersdorf vier Autos in Brand geraten. Die Wagen brannten in voller Ausdehnung, bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr sie löschen konnten, teilte die Berliner Feuerwehr mit.

Laut Feuerwehr waren die Einsatzkräfte zunächst wegen eines harmlosen Laubbrands auf dem Mittelstreifen gerufen worden. Er wurde in der niedrigsten Einsatzkategorie vermerkt. Erst vor Ort zeigte sich das wahre Ausmaß des Feuers. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen und zwölf Kräften vor Ort.

Der Kurfürstendamm wurde wegen des Feuers in beiden Richtungen zwischen Brandenburgische Straße und Olivaer Platz gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit.

