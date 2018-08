Tödlicher Unfall: Radfahrer wird von Lkw überrollt

Vor diesen Situationen haben Fahrradfahrer am meisten Angst

In Grunewald hat ein Radfahrer einen abbiegenden Lkw touchiert. Der Mann stürzte und wurde überfahren.

Berlin. Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch in den frühen Vormittagsstunden in Grunewald ereignet.

Ein Lkw soll von der Hagenstraße rechts auf die Königsallee abgebogen sein. Zeitgleich versuchte ein Radfahrer offenbar, den Sattelschlepper links zu überholen. Dabei sollen sich beide berührt haben. Der Radfahrer stürzte und wurde von dem Lastwagen überrollt, wie die Zeitung BZ berichtet. Der Mann soll sofort tot gewesen sein.

Ein Polizeisprecher sagte der Berliner Morgenpost, dass der Mann noch nicht identifiziert sei und er noch keine näheren Angaben zu dem Unfall machen könne. Die Ermittler seien noch vor Ort, um Spuren zu sichern und den Unfallhergang zu klären.

Es kam wegen der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen. Die Buslinie M19 wurde zeitweise zwischen Rathenauplatz und Grunewald umgeleitet. gegen 13.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wurde wieder freigegeben.

Die Unfallstelle auf der #Koenigsallee in #Grunewald ist geräumt. Auch der @BVG_Bus 186 und #M19 fährt wieder zwischen Rathenauplatz und Grunewald. https://t.co/X08Fa9R5Qn — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) August 8, 2018

M19 Update: Aktuell fahren die Busse in Richtung U Mehringdamm über die gewohnte Strecke, in Richtung Grunewald werden sie zwischen Rathenauplatz und Grunewald umgeleitet. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) August 8, 2018

