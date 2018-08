Nach Autodiebstahl - Schwerer Unfall bei Fluchtversuch

Nach zwei Autodiebstählen in der Nacht zu Dienstag in Reinickendorf, verursachte ein Täter bei der Flucht vor der Polizei einen Unfall.

Berlin. Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in Reinickendorf zwei Autos gestohlen hatten, konnte eines der Fahrzeuge am Mittag nach einem Fluchtunfall in Moabit gestellt werden. Bei dem Crash gab es zwei Schwerverletzte.

Die Tatverdächtigen sollen nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 1.50 Uhr einen VW und einen BMW aus einer Werkstatt in der Scharnweberstraße entwendet haben. Der Besitzer des VWs konnte sein Fahrzeug mithilfe einer GPS-Ortung in der Beusselstraße ausfindig machen und alarmierte um 13.50 Uhr die Polizei. Als die Beamten den Pkw überprüfen wollten, soll der Fahrer über die Kreuzung Nordufer/Seestraße/Seestraßenbrücke geflüchtet und dort auf einen Lkw aufgefahren sein. Anschließend soll er einen Opel gerammt und sich daraufhin um 45 Grad gedreht haben.

Die Polizei nahm die zwei Insassen des Unfallwagens im Alter von 19 und 20 Jahren fest. Sie wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beim Durchsuchen des VWs fand die Polizei Betäubungsmittel. Der jüngere Mann war nach erster Überprüfung nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

( BM )