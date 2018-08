78-Jähriger aus Potsdam auf Rügen leblos aus Ostsee geborgen

Ein Rentner ist am Dienstag beim Baden in der Ostee auf Rügen ums Leben gekommen. Badegäste fanden den Mann im Wasser.

Mönchgut/Potsdam. Ein Rentner aus Potsdam ist beim Baden in der Ostsee im Südosten der Insel Rügen ums Leben gekommen. Der 78-Jährige war von Badegästen am Dienstag leblos bei Lobbe nahe Mönchgut im Wasser treibend gesehen und geborgen worden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.

Mehrere Versuche von Rettungskräften, den Rentner wiederzubeleben, scheiterten. Der Urlauber starb noch im Rettungswagen. Die genaue Todesursache und die Umstände des Badeausfluges waren zunächst unklar.

( dpa )