Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Berlin. Lastwagen in Wedding ausgebrannt: Ein Lastwagen ist in der Nacht zum Mittwoch in Wedding in Flammen aufgegangen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen sagte, seien durch das Feuer zwei Autos, ein Baum und eine Laterne in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzte gab es nicht. Wie es zu dem Brand in der Sansibarstraße kam, war unklar.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

100 und 200: Wegen der 24. Leichtathletik-Europameisterschaften werden diese Linien bis Dienstag, 14. August, circa 6 Uhr umgeleitet und fahren den Bahnhof Zoologischer Garten nicht an. Beide fahren stattdessen ab Nordische Botschaften über Lützowplatz zum U-Bahnhof Kurfürstenstraße. Dort besteht Anschluss an die U-Bahnlinien U1 und U3.

U7: Bis 31. Januar 2019 fahren die Züge der U7 beidseitig ohne Halt durch den U-Bahnhof Zwickauer Damm. Zwischen U Rudow und U Zwickauer Damm besteht Ersatzverkehr mit Bussen. Dafür wird die Buslinie 260 bzw. N7 (im Nachtverkehr) über die Neuköllner Straße zum Zwickauer Damm verlängert.

Charlottenburg und Tiergarten: Der Straßenzug Budapester Straße/Hardenbergstraße ist bis Dienstag, 14. August, circa 6 Uhr in beiden Richtungen zwischen Olof-Palme-Platz und Joachims­thaler Straße gesperrt.

A 111 (Reinickendorf-Zubringer): Wegen Fahrbahnschäden auf der A 111 Richtung Kreuz Oranienburg ist die Ausfahrt Waidmannsluster Damm ab 7 Uhr gesperrt. Die Bauarbeiten dauern bis Sonnabend, ca. 22 Uhr. Die letzte freie Ausfahrt ist die AS Holzhauser Straße.

Marzahn: Auf der Allee der Kosmonauten ist zwischen Bärensteinstraße und Landsberger Allee Richtung Märkische Allee die rechte Spur bis voraussichtlich 19. Oktober gesperrt.

Die Hitze hält Berlin fest im Griff. Auch heute gibt es viel Sonnenschein, der die Temperaturen bis auf 37 Grad treiben kann. Vereinzelt sind Schauer möglich.

