Radfahrer fährt bei Rot: Frau kann nicht mehr ausweichen

Er soll auf dem Gehweg und trotz roter Ampel in die Kreuzung gefahren sein: Ein 33 Jahre alter Radfahrer hat sich bei einem Unfall mit einer Motorradfahrerin in Berlin Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 27 Jahre alte Frau, die nicht mehr hatte ausweichen können, wurde demnach bei dem Sturz im Stadtteil Prenzlauer Berg leicht verletzt und ambulant in einer Klinik behandelt.

Die Angaben zum Fehlverhalten des Radfahrers in der Marienburger Straße und an der Ampel der Greifswalder Straße basieren auf Zeugenaussagen.

( dpa )