Nach Schüssen auf Lokal: Tatverdächtiger stellt sich

Schießerei an der Urbanstraße in Kreuzberg

Nach den Schüssen auf eine Kreuzberger Bar am Sonntag hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Der 30-Jährige sei am Dienstag zusammen mit einem Rechtsanwalt in eine Polizeiwache in Berlin-Gesundbrunnen gekommen, wie die Behörde mitteilte. Die mutmaßliche Tatwaffe habe er mitgebracht. Gegen den Verdächtigen gab es bereits einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Mann kommt nun in Untersuchungshaft.

Am Sonntagnachmittag waren mehrere Schüsse auf das Lokal in der Urbanstraße abgefeuert worden. Während es im Inneren der Bar zu einem Streit mehrerer Männer kam, schoss laut Polizei ein anderer von außen auf das Lokal und flüchtete. Verletzt wurde niemand.

Es hat mehrere Festnahmen gegeben Foto: Morris Pudwell

Die Bar, in der es zur Auseinandersetzung kam, hat eine graue Fassade Foto: Philipp Siebert

Die Tat hat sich kurz nach 17 Uhr ereignet Foto: Paul Zinken/dpa

Die Straßen rund um die Urbanstraße sind derzeit gesperrt Foto: Morris Pudwell

Die Einschussscheibe vom Lokal Foto: Morris Pudwell



Die Polizei sucht noch nach Spuren Foto: Paul Zinken/dpa

Wie lange die Straßen noch gesperrt bleiben, ist noch unklar Foto: Philipp Siebert



