Radfahrer fährt bei roter Ampel - Unfall mit Motorrad

Berlin. Dienstag früh hat sich in Pankow ein Verkehrsunfall mit einem 33 jahre alten Radfahrer und einer 27 Jahre alten Motorradfahrerin ereignet. Nach Zeugenaussagen soll der Fahrradfahrer gegen 8 Uhr auf dem linken Gehweg der Marienburger Straße in Richtung Hufelandstraße gefahren sein. Dort soll er dann die Greifswalder Straße überquert haben, obwohl seine Ampel rot zeigte.

Die Yamaha-Fahrerin, die auf der Greifswalder Straße in Richtung Mollstraße fuhr, konnte nicht mehr ausweichen. Durch die Berührung stürzten beide und verletzten sich. Der Radfahrer kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Motorradfahrerin wurde mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeid übernahm die weitere Bearbeitung.

