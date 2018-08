Kontrolleure zerren aggressiven Mann aus Bahn und treten ihn

Ein Zug der Berliner S-Bahn, hier am Bahnhof Friedrichstraße. Bei einer Fahrkartenkontrolle kam es am Bahnhof Lichtenberg zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung (Archivbild)

Am Montagnachmittag geriet ein 32-jähriger Mann am Bahnhof Lichtenberg mit zwei Fahrkartenkontrolleuren aneinander. Einer Mitteilung der Bundespolizei zufolge versuchte der Mann die Kontrolleure anzugreifen, woraufhin diese ihn zu Boden brachten und laut einer Zeugin gemeinsam auf ihn eintraten.

Gegen 15 Uhr hatten Fahrkartenkontrolleure den 32-jährigen Mann in einer S-Bahn der S7 mit einem ungestempelten Ticket für sein mitgeführtes Fahrrad angetroffen, hieß es weiter. "Nach einer verbalen Auseinandersetzung schubste der 32-Jährige die beiden Kontrolleure von sich weg und versuchte einem der Männer mit der Faust gegen den Kopf zu schlagen", heiß es in der Mitteilung.

Die 33 und 40 Jahre Kontrolleure hätten den Mann daraufhin am Bahnhof Lichtenberg am Rucksack aus dem S-Bahnzug gezogen und ihn dort zu Boden gebracht. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und gab an, dass die Kontrolleure dabei die Beine des am Boden liegenden 32-Jährigen verdreht und gemeinsam auf ihn eingetreten hätten.

Herbeigerufene Bundespolizisten nahmen alle Beteiligten mit zur Dienststelle. Die Beamten leiteten gegen alle drei Tatverdächtigen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Den S-Bahn-Fahrgast erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Betruges.

( BM )