Vier Maskierte stehlen Tablets im Computerladen

In der Nacht zu Dienstag sind die Männer in das Geschäft in Mitte eingedrungen und haben Tablets gestohlen. Eine Person wurde verletzt.

Berlin. In der Nacht zu Dienstag hat es in Mitte einen Raubüberfall in einem Computerfachgeschäft gegeben. Eine Person wurde verletzt.

Nach Angaben der Polizei drangen gegen 2.40 Uhr vier maskierte Männer in den Laden an der Friedrichstraße ein. Es war aufgrund von Bauarbeiten nicht geschlossen. Die Tatverdächtigen hielten einen 55 Jahre alten Mitarbeiter eines Wachschutzunternehmens in Schach. Ein Bauarbeiter im Alter von 43 Jahren erlitt eine Augenreizung, nachdem die Männer ihm zuvor Reizgas ins Gesicht gesprüht hatten.

Die Einbrecher demolierten mit dem mitgebrachten Hammer die Verkaufsvitrinen und ließen mehrere Tablets mitgehen. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 übernimmt die Ermittlungen.

Mehr Polizeimeldungen:

Feuer in Wohnhaus: Küchenbrand in Kreuzberg

93-Jähriger im BVG-Bus überfallen - Wer kennt diesen Mann?

Mercedes-Fahrer flüchtet nach Unfall und wird gefasst

( BM )