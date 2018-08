Im ersten Obergeschoss eines Wohngebäudes in der Dessauer Straße hat am Dienstagmorgen eine Küche gebrannt.

Feuerwehreinsatz Feuer in Wohnhaus: Küchenbrand in Kreuzberg

Berlin. Feuerwehreinsatz in Kreuzberg. Am Dienstagmorgen mussten Einsatzkräfte in die Dessauer Straße anrücken. Dort brannte um 8.25 Uhr eine Küche im ersten Obergeschoss eines Wohngebäudes, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

Die Flammen konnte bereits nach 15 Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte vor Ort. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist bislang nicht bekannt. Verletzte gab es nicht.

( BM )