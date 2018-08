93-Jähriger im BVG-Bus überfallen - Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei sucht mit Fotos nach einem Mann, der in Charlottenburg einen 93-Jährigen in einem BVG-Bus geschlagen und ausgeraubt hat.

Berlin. Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nach einem Tatverdächtigen. Am 23. Juni 2017 gegen 10.40 Uhr saß ein damals 93-jähriger Mann an der Kaiser-Friedrich-Straße in Charlottenburg in einem BVG-Bus der Linie 109.

Der abgebildete Mann soll den Senior zunächst bedrängt und plötzlich mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen haben. Die Benommenheit des alten Mannes habe der Gesuchte ausgenutzt und die Jacke des Rentners durchsucht. Fahrgäste sollen dann den Angreifer weggezogen haben, der dabei erneut mit der Faust nach dem alten Mann geschlagen haben soll.

An der Haltestelle Kaiser-Friedrich-Straße flüchtete der Unbekannte aus dem Bus. Der 93-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

. 40 bis 45 Jahre alt

. ca. 180 cm groß, schlanke Statur

. Mitteleuropäer, vermutlich Deutscher

. Tätowierungen an den Armen, am Hals und auf dem rechten Handrücken

. war bekleidet mit einem dunklen T-Shirt mit Rückenaufdruck "Berlin 36", grauem Basecap, weißen Schuhen

. führte einen Rucksack mit

Die Polizei fragt:

. Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

. Wer kann sonst Hinweise zu der Straftat bzw. zu dem abgebildeten Mann machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 2 an der Charlottenburger Chaussee 75 in Berlin-Spandau unter den Rufnummern (030) 4664-273119 (innerhalb der Bürodienstzeiten) und (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

