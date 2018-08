Am Dienstagmorgen ist ein Lastwagen auf dem südlichen Berliner Ring in ein Stauende gekracht. Es gibt Teilsperrungen bis zum Nachmittag.

Unfall auf der A10 Unfall auf Berliner Ring: Lastwagen fährt in Stauende

Rangsdorf. Bei einem Unfall auf dem südlichen Berliner Ring ist ein Lastwagen in ein Stauende gekracht. "Es gibt drei Verletzte, mehrere Fahrzeuge sind beteiligt", sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Dienstagmorgen.

Die Autobahn 10 wurde zwischen Rangsdorf und Genshagen (Teltow-Fläming) in Richtung Magdeburg gesperrt. "Wie lange die Sperrung dauert, wissen wir noch nicht", sagte der Sprecher noch am Morgen.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) später auf Twitter mitteilte, soll die Sperrung der A10 voraussichtlich noch bis zum Nachmittag dauern. Auf den Umfahrungsstrecken B246, L40 und L76 gibt es bereits sehr lange Staus.

( BM/ dpa )