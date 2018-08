Vollsperrung: Unfall auf der Greifswalder Straße

Berlin. In der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg hat es am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall gegeben. Laut ersten Informationen eines Sprechers der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) sollen an dem Unfall ein Motorrad- und ein Fahrradfahrer beteiligt sein.

Die VIZ ließ über Twitter verlauten, dass die Straße in Richtung Mitte zwischen Danziger Straße und Marienburger Straße aktuell gesperrt sei. Der Ersatzverkehr der Straßenbahnlinie M4 zwischen Greifswalder Straße/ Danziger Straße und Mollstraße/Otto-Braun-Straße wird momentan umgeleitet.

Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Die Greifswalder Straße (#B2) in #Prenzlauer_Berg ist in Richtung Mitte zwischen Danziger Straße und Marienburger Straße nach einem #Unfall #gesperrt. https://t.co/whIr2HToiW — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) August 7, 2018

Mehr Polizeimeldungen:

Falsche Polizisten locken 91-Jährige nach Bremen

Mann im Mauerpark mit Messer angegriffen und verletzt

( BM )