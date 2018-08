Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Berlin. Feuer in Krankenhaus: In einem leer stehenden Krankenhaus in Spandau ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Das Feuer ist aus unerklärlichen Gründen im Dach entstanden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Da die Einsatzfahrzeuge lange Anfahrtswege hatten, war die Versorgung mit Löschwasser schwierig. Einsatzkräfte konnten "nur mit größter Vorsicht" das ehemalige Krankenhaus in Staaken betreten. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an.

Verkehrsmeldungen

Staustellen

Baustelle

Charlottenburg, Schöneberg und Tiergarten: Von 8.35 bis 13 Uhr findet im Zuge der Leichtathletik-Europameisterschaften der 50-km-Gehen-Wettbewerb statt. Dazu wird die Wettkampfstrecke in der Zeit von 5 bis 14 Uhr voll gesperrt. Betroffen sind die Budapester Straße und Teile der Hardenbergstraße sowie der Kurfürstenstraße (zwischen Nürnberger Straße und Keithstraße).

Lichtenberg: Ab ca. 5 Uhr steht auf der Frankfurter Allee stadteinwärts zwischen Magdalenenstraße und Möllendorffstraße nur ein Fahrstreifen wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten zur Verfügung. Bis 13. August ist zusätzlich die Ein- und Ausfahrt zur Ruschestraße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Insbesondere am Morgen und Vormittag ist mit erheblichem Rückstau zu rechnen. Wenn möglich, umfahren Sie diesen Bereich weiträumig!

Mitte: Bis 27. August wird die Invalidenstraße täglich in der Zeit von 22 bis 5 Uhr in beiden Richtungen zwischen Chausseestraße und Am Nordbahnhof aufgrund von Gleisbauarbeiten voll gesperrt.

Wetter

Bis zu 37 Grad werden in unserer Region erwartet. Mit viel Sonne ist zu rechnen. Trotz Quellwolken bleibt es bis zum Abend überwiegend trocken.

