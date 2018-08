Frau beraubt Senioren in Wohnung - Polizei bittet um Hilfe

Eine Frau hat im Juni zwei Senioren in ihrer Wohnung beraubt. Sie wurde auch gewalttätig. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.

Berlin. Bei der Suche nach einer Frau bittet die Polizei anhand eines veröffentlichten Phantombildes um Mithilfe. Die Unbekannte soll in Mitte zwei Senioren in ihrer gemeinsamen Wohnung beraubt haben und ihnen gegenüber gewalttätig geworden sein.

Die Tatverdächtige hat sich laut Angaben der Polizei am 16. Juni 2018 zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr Zugang zur Wohnung des älteren Ehepaares in der Spandauer Straße verschafft. Die Räuberin hat bei der 85-Jährigen und ihrem 88 Jahre alten Mann zunächst Gewalt angewendet und ist anschließend mit ihrer Geldkassette geflüchtet. Die Senioren erlitten einen Schock und mussten in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hofft nun auf Zeugen.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

35 bis 50 Jahre alt

ca. 170 cm groß, eher kräftige Statur

volles, rundes Gesicht

dunkle, leicht gelockte, kinnlange Haare

zur Tatzeit in heller, kittelartiger Bekleidung

war möglicherweise in Begleitung einer zweiten Frau: etwa 180 cm groß, normale Statur, kurze, leicht rötliche Haare

Die Ermittler fragen:

Wer kennt die abgebildete Frau und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 3 in der Perleberger Straße 61a in Berlin-Moabit unter den Rufnummern (030) 4664-373110 (innerhalb der Bürodienstzeiten) und (030) 4664-371100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

