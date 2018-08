Vermisster Zweijähriger in Berlin-Schönefeld entdeckt

Potsdam. Die Bundespolizei hat einen in Polen vermissten Zweijährigen am Flughafen Berlin-Schönefeld entdeckt. Gegen den 38 Jahre alten Vater, der am Freitag mit dem Kind nach Glasgow fliegen wollte, leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Kindesentziehung ein, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Der Mann war gegen 11.45 Uhr mit dem Kind bei der Ausweiskontrolle am Flughafen. Bei der Überprüfung des Reisepasses des Jungen stellten die Beamten fest, dass es bereits eine Fahndungsnotierung polnischer Behörden gab.

Den Ermittlungen zufolge hatte ein Gericht dem Vater den Umgang mit dem Kind untersagt. Er soll den Jungen trotzdem der getrenntlebenden Mutter gewaltsam weggenommen haben. Der Zweijährige wurde von den Beamten dem Jugendamt übergeben.

Mehr Polizeimeldungen:

Kontrolle stoppen Schwarzfahrer und verletzen sich

Leiche aus Ahrensfelde ist vermisster 13-jähriger Max

Bei Hitze: 17 Katzen auf Zehlendorfer Parkplatz ausgesetzt

( dpa )