Kontrolle stoppen Schwarzfahrer und verletzen sich

Am Sonnabend haben zwei Kontrolleure einen Schwarzfahrer in Altglienicke beim Fluchtversuch gestellt. Einer verletzte sich dabei schwer.

Berlin. Bei der Verfolgung eines Schwarzfahrers über die Gleise am S-Bahnhof Grünbergallee in Altglienicke haben sich zwei Fahrkartenkontrolleure am Sonnabend verletzt.

In der Linie S9 erwischten die Kontrolleure den 19-Jährigen aus Zossen ohne gültigen Fahrausweis. Beim Halt am S-Bahnhof Grünbergallee flüchtete der Schwarzfahrer und wollte hinter die Gleise springen. Einem Sicherheitsmitarbeiter gelang es, den Mann festzuhalten. Der 43-Jährige kugelte sich dabei die Schulter aus und musste in ein Krankenhaus. Auch sein Kollege verletzte sich, als er den Flüchtigen auf den Bahnsteig zurückzog.

Alarmierte Bundespolizisten nahmen den jungen Mann anschließend fest. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen.

