Bei Hitze: 17 Katzen auf Zehlendorfer Parkplatz ausgesetzt

Diese Katzen wurden am Sonnabend gefunden

Am Sonnabendmorgen sind 17 Katzen in Käfigen vor einem Futtermittelgeschäft gefunden worden. Darunter waren auch Jungtiere.

Berlin. In Zehlendorf wurde am frühen Sonnabendmorgen auf einem Parkplatz 17 Katzen gefunden. Die Tiere saßen in Käfigen und Boxen. Offenbar wurden sie ausgesetzt.

Wie die Polizei der Berliner Morgenpost mitteilte, sei ein Mann gegen 7.45 Uhr auf die Tiere aufmerksam geworden, die sich vor einem Futtermittelgeschäft befanden. Sie hätten ohne Wasser und Futter in der Hitze gesessen. Laut Polizei seien die Katzen – darunter auch Jungtiere – zwar den Umständen entsprechend fit, allerdings ungepflegt gewesen.

🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱

Wenn diese 17 #Katzen in #Zehlendorf verlassen auf einem Parkplatz ihr Dasein fristen, dann ist Jasmin von unserem #A43 zur Stelle.#DAfürDICH

^tsm pic.twitter.com/VaFE7QXmzo — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 6, 2018

Der Finder informierte daraufhin die Polizei. Eine Beamtin der Polizeidirektion 4 nahm die eingesperrten Katzen zunächst mit zur Dienststelle, anschließend wurden sie vom amtlichen Tierfang in ein Tierheim gebracht. Nähere Informationen zu der vermeintlichen Tieraussetzung gibt es bislang nicht.

Erst im Juni hatten Unbekannte 20 kranke Katzen vor einer Fressnapf-Filiale in Lichterfelde ausgesetzt. Die Tiere waren verwahrlost, ein Jungtier musste sogar eingeschläfert werden.

Mehr zum Thema:

Ferienzeit bedeutet Stress für das Berliner Tierheim

Unbekannte setzen 20 kranke Katzen aus

( jhe )