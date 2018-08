Illegales Autorennen im Tiergartentunnel: Raser gestoppt

Berlin. Bei einem illegalen Autorennen in Tiergarten haben Polizisten einen 22-jährigen Raser ausgebremst. "Zwei Autos rauschten in der Nacht zum Montag durch den Tiergartentunnel - immer wieder heulten die Motoren auf", sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Die Polizei stoppte wenig später einen der beiden Wagen. "Der 22-Jährige am Steuer ist nicht nur seinen Führerschein los, auch sein Auto ist weg", sagte die Sprecherin weiter. Der andere Raser entkam.

( dpa )