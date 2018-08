Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Berlin. Mann durch Schuss am Bein verletzt: Ein 36-jähriger Mann ist bei einem Streit in Wittenau durch einen Schuss verletzt worden. „Als die Polizei eintraf, saß das Opfer mit einem verletzten Bein auf dem Grünstreifen am Weinbrennerweg“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Der Mann kam am Sonntag zur Behandlung ins Krankenhaus. „Von seinem Kontrahenten fehlte jede Spur.“

Illegales Autorennen im Tiergartentunnel: Bei einem illegalen Autorennen in Tiergarten haben Polizisten einen 22-jährigen Raser ausgebremst. „Zwei Autos rauschten in der Nacht zum Montag durch den Tiergartentunnel - immer wieder heulten die Motoren auf“, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Die Polizei stoppte wenig später einen der beiden Wagen. „Der 22-Jährige am Steuer ist nicht nur seinen Führerschein los, auch sein Auto ist weg“, sagte die Sprecherin weiter. Der andere Raser entkam.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S-Bahn

S7: Zwischen Babelsberg und Potsdam Hauptbahnhof besteht bis Freitag, jeweils von ca. 9 Uhr bis ca. 15 Uhr, Busersatzverkehr. Fahrgäste können zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof auch den RE1 nutzen.

Tram

M1, M4, M5, M6: Wegen Gleiserneuerungsarbeiten werden ab Betriebsbeginn bis 20. August die Linien umgeleitet oder verkürzt. Bitte beachten Sie die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen.

Staustellen

Baustellen

Marzahn: Für Bauarbeiten ist die Rhinstraße ab etwa 7 Uhr in Richtung Landsberger Allee in Höhe Meeraner Straße bis Ende August auf einen Fahrstreifen verengt.

Kaulsdorf: Die Chemnitzer Straße wird ab ca. 7 Uhr in beiden Richtungen zwischen Norastraße und Eschelberger Weg für die Sanierung der Fahrbahn bis vsl. 17. August gesperrt. Die Heerstraße wird zur Sackgasse.

Mitte: Auf der Reinhardtstraße entfällt in Richtung Friedrichstraße vor der Kreuzung Friedrichstraße bis zum 17. August ein Fahrstreifen für Bauarbeiten an einem Kabelschacht.

Friedrichshain: Die Grünberger Straße wird ab 9 Uhr saniert. Dazu ist die Straße in Richtung Boxhagener Platz zwischen Kadiner Straße und Warschauer Straße bis vsl. 19. August gesperrt.

Pankow: Erhöhte Staugefahr gibt es ab ca. 10 Uhr auf der Prenzlauer Promenade stadtauswärts. Hier finden in Höhe Kissingenstraße Leitungsarbeiten bis Ende August statt. Die Fahrbahn ist auf einen Fahrstreifen verengt.

Wetter

Der Tag bringt viel Sonnenschein und nur hier und da ein paar lockere und kaum störende Wolkenfelder. Größere Quellwolken bilden sich nur selten. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 30 Grad. Der Wind weht schwach aus West. Nachts kühlt sich die Luft auf 19 bis 16 Grad ab.

