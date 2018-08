Berliner Bierfestival: Frauen in Zelt homophob beleidigt

Berlin. Ein 35-Jähriger soll nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Sonntag gegen 0.15 Uhr in einem Bierzelt an der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain zwei Frauen (18 und 19 Jahre alt) homophob beleidigt und mit einer Plastikflasche beworfen haben.

Eine mit dem Pärchen befreundete 21-Jährige soll im Anschluss versucht haben, den Angreifer zu treten, was misslang. Der Mann soll dann der Frau ein Bierglas auf den Kopf geschlagen haben, was zu einer Kopfplatzwunde führte.

Die 21-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Um den 35-Jährigen kümmerte sich die Polizei. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und kam danach wieder auf freien Fuß.

( BM )