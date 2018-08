An der Bismack- Ecke Kaiser-Friedrich-Straße waren drei Autos in einen Unfall verwickelt. Zwei Personen wurden verletzt.

Charlottenburg Zwei Verletzte bei Unfall an Bismarckstraße

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in Charlottenburg sid zwei Personen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost sagte, seien drei Fahrzeuge in den Crash verwickelt gewesen. Zwei Personen wurden demnach verletzt.

An den beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Kreuzung war im Bereich des Unfallorts während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten gesperrt.

( BM )