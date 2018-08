Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

Berlin. Transporter angezündet: Auf einem Parkplatz an der Böhlener Straße in Hellersdorf brannten gegen 21.30 Uhr zwei Transporter. Anwohner hatten ein Motorrad bemerkt, dass sich schnell entfernte. Beide Fahrzeuge brannten komplett aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Homophobe Beleidigung im Bierzelt: Ein 35-Jähriger soll nach Angaben der Polizei gegen 0.15 Uhr in einem Bierzelt an der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain zwei Frauen (18 und 19 Jahre alt) homophob beleidigt und mit einer Plastikflasche beworfen haben. Eine mit dem Pärchen befreundete 21-Jährige soll im Anschluss versucht haben, den Angreifer zu treten, was misslang. Der Mann soll dann der Frau ein Bierglas auf den Kopf geschlagen haben, was zu einer Kopfplatzwunde führte. die 21-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Um den 35-Jährigen kümmerte sich die Polizei. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und kam danach wieder auf freien Fuß.

Kiosk überfallen und Zeugen mit Reizgas besprüht: Ein maskierter Täter hat nach Angaben der Polizei am Sonnabend gegen 18 Uhr einen Kiosk am Jakob-Kaiser-Platz in Charlottenburg überfallen. Er bedrohte die 29 Jahre alte Angestellte mit Reizgas und verlangte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Mann, wurde aber von einem Zeugen noch aufgehalten. Der Täter versprühte nun Reizgas, riss sich los und entkam.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S-Bahn

S3: Noch bis Montag, 1.30 Uhr, SEV zwischen Köpenick und Ostkreuz.

S7: Ebenfalls bis Montag, 1.30 Uhr, SEV zwischen Wannsee und Potsdam Hbf.

Tram

M10: Wegen Bauarbeiten bis Montag, 4 Uhr, SEV zwischen Arnswalder Platz und S+U Warschauer Straße.

Bus

M29: Die Linie wird bis Montag, 5 Uhr, zwischen Hubertusallee/Herthastraße und S Halensee in Richtung U Hermannplatz über Warmbrunner-, Paulsborner-, Auguste-Viktoria- und Schwarzbacher Straße zum Kurfürstendamm umgeleitet.

Staustellen

Gesamte Innenstadt: Aufgrund eines Fahrradkorsos, der am Brandenburger Tor startet, kann es ab 14 Uhr bis zum frühen Abend innerhalb des S-Bahn-Rings zu größeren Verkehrseinschränkungen kommen. Die Strecke wird von den Teilnehmern erst kurzfristig festgelegt.

Köpenick/Oberschöneweide: Im Bereich der Straßenzüge An der Wuhlheide/Lindenstraße, Spindlersfelder- sowie Bahnhofstraße ist ab ca. 13.30 Uhr mit Verkehrsbeeinträchtigungen durch Anreise- und Parksuchverkehr aufgrund eines Fußballspiels im Stadion An der Alten Försterei zu rechnen. Beachten Sie bitte dazu auch den SEV auf der S-Bahn-Linie S3.

Grunewald: Die Hubertusallee ist in Richtung Kurfürstendamm zwischen Warmbrunner Straße und Lynarstraße bis Montag, 5 Uhr, wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Tiergarten/Charlottenburg: Für die Aufbauarbeiten zur Leichtathletik-Europameisterschaft ist der Straßenzug Budapester Straße/Hardenbergstraße bis 14. 8., 6 Uhr, in beiden Richtungen zwischen Olof-Palme-Platz und Joachimsthaler Straße gesperrt.

Reinickendorf: Der Kurt-Schumacher-Damm ist bis Montag, 5 Uhr, in beiden Richtungen zwischen Kapweg und Ollenhauerstraße jeweils auf einen Fahrstreifen verengt.

Wetter

Nach teilweise nur zögernder Auflösung von Dunst oder Frühnebel scheint zeitweise die Sonne, zeitweise ziehen Wolkenfelder vorüber. Dabei bleibt es größtenteils trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 27 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest. Nachts kühlt sich die Luft auf erholsame 16 bis 14 Grad ab.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )