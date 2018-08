Zwei Transporter in Hellersdorf ausgebrannt

An der Böhlener Straße brannten in der Nacht zwei Transporter. Die Ursache ist noch unklar, Brandstiftung aber wahrscheinlich.

Berlin. In der Nacht zu Sonntag sind an der Böhlener Straße in Hellersdorf zwei Transporter ausgebrannt. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, konnte aber ein komplettes Ausbrennen nicht verhindern. Anwohner hatten gegen 21.30 Uhr einen dumpfen Knall gehört und sahen Flammen an einem der Fahrzeuge. Sie bemerkten außerdem ein Motorrad, das unmittelbar danach mit überhöhter Geschwindigkeit davonbrauste.

Das Feuer griff schnell auf einen weiteren Transporter über, der direkt neben dem anderen stand. Ein Fachkommissariat ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. In den vergangenen Wochen waren in Hellersdorf mehrfach Autos angezündet worden.

( BM )