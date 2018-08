Streit zwischen zwei Frauen artet zu Massenschlägerei aus

Einsatzkräfte in Gesundbrunnen

Ein eher harmloser Streit zwischen einer 22 und 25 Jahre alten Frau ist am Freitagabend in Gesundbrunnen eskaliert und hat sich zu einer handfesten Auseinandersetzung ausgewachsen, an der bis zu 50 Personen, Frauen und Männer, beteiligt waren.

Die Polizei war gegen 19.30 Uhr in die Wiesen- Ecke Hochstraße alarmiert worden, um die Beteiligten, die sich schubsten und schlugen, zu trennen. Die Einsatzkräfte mussten Unterstützung anfordern, ein Beamter wurde von etwa zehn Personen umstellt und leicht verletzt. Der Polizist konnte durch heftige Gegenwehr weitere Angriffe auf seine Person verhindern.

Nachdem die Beamten die Lage unter Kontrolle gebracht hatten, nahmen sie acht Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Landfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf. Zudem stellten sie von vier Frauen und vier Männern die Identitäten fest.

Die beiden Frauen, die den Konflikt ausgelöst hatten, wurden leicht verletzt. Die Ältere kam mit Kopf- und Nackenschmerzen sowie zahlreichen Kratzern am Hals zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Auch die Jüngere wurde mit Kopf- und Nackenschmerzen, Kratzern und einer Prellung im Gesicht in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

( BM )