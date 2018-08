Berlin. Ein Betrunkener hat in Neu-Hohenschönhausen einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, soll der 36-Jährige in der Nacht zu Samstag eine 24 Jahre alte Frau und einen 38 Jahre alten Mann vor einem Wohnhaus in der Crivitzer Straße mit einer Pistole bedroht haben.

Die Beamten fanden in der Wohnung des Mannes später eine Luftdruckpistole. Der 36-Jährige wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung.

( BM/dpa )