Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Berlin. Betrunkener droht mit Pistole: Ein Betrunkener hat in Neu-Hohenschönhausen einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, soll der 36-Jährige in der Nacht zu Samstag eine 24 Jahre alte Frau und einen 38 Jahre alten Mann vor einem Wohnhaus in der Crivitzer Straße mit einer Pistole bedroht haben. Die alarmierten Beamten fanden in der Wohnung des Mannes später eine Luftdruckpistole. Der 36-Jährige wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung.

Flüchtlinge rassistisch beleidigt: In Neu-Hohenschönhausen ist es am Freitagabend zu einem rassistisch motivierten Angriff auf zwei Flüchtlinge gekommen. Ein 21 und ein 22-Jähriger hatten gegen 20.20 eine Sammelunterkunft am Hagenower Ring verlassen, als sich ihnen ein Mann in den Weg stellte und erklärte, der Gehweg sei nur für Deutsche. Im Anschluss entwickelte sich eine Rangelei, wobei der unbekannte Angreifer dem 22-Jährigen einen Kopfstoß versetzte. Danach flüchtete der Mann. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt, ließ sich jedoch zunächst nicht ärztlich behandeln. Sein Begleiter blieb unverletzt.

Feuer in Wohnung: In der Hektorstraße in Charlottenburg ist am späten Abend in einer Wohnung eines Hauses ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit drei Staffeln an und räumte das Haus. Der Mieter der Wohnung wurde vom Rettungsdienst gesichtet, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der Brand war schnell unter Kontrolle.

Verkehrsmeldungen

Staustellen

S-Bahn

S3: Bis Montag, 1.30 Uhr, SEV zwischen Köpenick und Ostkreuz.

Tram

M10: Ab 6 Uhr zwischen Arnswalder Platz und S+U Warschauer Straße bis Montag, 4 Uhr, SEV.

Behinderungen

Kaulsdorf: Die Dorfstraße bleibt wegen einer Gashavarie bis Mitte des Monats in Richtung Hellersdorf ab der Straße Alt-Kaulsdorf (B1/B5) gesperrt.

Mitte: Von 13 Uhr bis ca. 18 Uhr zieht ein Protestmarsch vom Alexanderplatz über Karl-Liebknecht-Straße und Unter den Linden zum Pariser Platz. Es kann zu kurzen Verkehrsbehinderungen kommen.

Oberschöneweide: Auf der Straße An der Wuhlheide ist ab 17 Uhr mit erhöhtem Verkehrsaufkommen wegen eines Konzerts in der Kindl-Bühne Wuhlheide zu rechnen.

Wetter

Sonnenschein und Wolken wechseln sich bei uns ab. Im Laufe des Tages kann es zu einzelnen teils kräftigen Regengüssen oder Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 29 und 33 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordwest. Nachts kühlt sich die Luft auf 19 bis 16 Grad ab.

