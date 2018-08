Mann in Zehlendorf niedergestochen - Notoperation

Berlin. Ein 27-Jähriger ist nach einem Streit in einem Bus am Donnerstagabend in Zehlendorf niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer, ein 20-Jähriger, wurde festgenommen, als er nach Hause kam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden Männer seien in einem Bus in Berlin-Zehlendorf in Streit geraten.

Nachdem sie ausgestiegen waren, habe der 20-Jährige mehrfach mit einem Gegenstand zugestochen. Ob die Beiden sich kannten, war noch unklar. Der Verletzte wurde am Donnerstagabend notoperiert.

Mehr Polizeimeldungen:

Leiche vor Supermarkt in Lichtenberg gefunden

Schießerei im Märkischen Viertel - zwei Schwerverletzte

Passanten entdecken Jugendlichen-Leiche bei Ahrensfelde

15-Jähriger attackiert Polizisten am Potsdamer Hauptbahnhof

( dpa )