Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Berlin. Schwerverletzte bei Schießerei: Im Eichhorster Weg im Märkischen Viertel ist es am späten Donnerstagabend zu einer Schießerei gekommen. Gegen 22:15 Uhr fielen im Umfeld eines Kulturvereins Schüsse. Die von Anwohnern gerufene Polizei fand in Nähe des Tatorts zwei 21- und 31-Jährige mit schweren Schussverletzungen. Sie kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, schweben jedoch nicht mehr in Lebensgefahr. Unweit der Räume des Kulturvereins stießen die Beamten auch auf einen 25 und einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen. Die beiden wurden vorläufig festgenommen.

Leiche vor Supermarkt gefunden: Auf einem Supermarktparkplatz in Lichtenberg ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der Tote wurde am Donnerstagabend um 21 Uhr am Anton-Saefkow-Platz entdeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es gebe keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Weitere Angaben zu dem Mann konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Verkehrsmeldungen

Staustellen

Friedrichshain: Ab 04:00 Uhr ist die Karl-Marx-Allee Richtung Alexanderplatz zwischen Frankfurter Tor und Strausberger Platz gesperrt. Umleitungen ab Möllendorffstraße und Proskauer Straße sind ausgeschildert.

Grunewald: Ab ca. 05:00 Uhr wird die Hubertusallee in Richtung Kurfürstendamm zwischen Warmbrunner Straße und Lynarstraße bis Montagemorgen, 05:00 Uhr, für Fahrbahnsanierungsarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Rummelsburg: Die Fahrbahn der Skandinavischen Straße wird ab etwa 09:00 Uhr saniert. Bis Ende August ist die Straßenführung in beiden Richtungen zwischen Rosenfelder Straße und Einbecker Straße verengt und verschwenkt. Der Radweg fällt weg. Es gibt einen gemeinsamen Fahrstreifen für Kraftfahrzeuge und den Radverkehr.

Tiergarten und Charlottenburg: Für die Aufbauarbeiten zur Leichtathletik-Europameisterschaft wird der Straßenzug Budapester Straße/Hardenbergstraße ab 18:00 Uhr bis 14.08.2018, 06:00 Uhr, in beiden Richtungen zwischen Olof-Palme-Platz und Joachimsthaler Straße voll gesperrt.

Reinickendorf: Für Bauarbeiten am U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz ist der Kurt-Schumacher-Damm ab 20:00 Uhr bis Montag, 05:00 Uhr, in beiden Richtungen zwischen Kapweg und Ollenhauerstraße jeweils auf einen Fahrstreifen verengt.

Potsdam: Eine Fliegerbombe muss auf dem Gelände des ehemaligen Straßenbahndepots in der Heinrich-Mann-Allee durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst unschädlich gemacht werden. Um den Fundort wird ein Sperrkreis von rund 800 Metern eingerichtet. Der Sperrkreis wird ab 07:30 Uhr eingerichtet. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Der Hauptbahnhof, die Humboldtbrücke, die Lange Brücke und die Nuthestraße bleiben für Autofahrer passierbar, ebenso die Albert-Einstein-Straße und die Zufahrt zum Wissenschaftspark. Sowohl die Friedrich-List-Straße als auch der Horstweg sind nicht von der Sperrung betroffen. Während der Entschärfung fahren zwischen S-Bahnhof Babelsberg und Hauptbahnhof keine S-Bahnen und Regionalbahnen.

Wetter

Die Sonne scheint, und nur ab und zu ziehen ein paar lockere Wolkenfelder vorüber. Sie stören aber kaum, und es bleibt auch überall trocken. Der Wind weht schwach aus Nordost. In der Nacht ist es meist nur gering bewölkt oder sternenklar. Morgen ist es teils heiter, teils wolkig, die Wahrscheinlichkeit für Schauer oder Gewitter bleibt gering.

( BM )