Leiche vor Supermarkt in Lichtenberg gefunden

Am Donnerstagabend ist in Lichtenberg die Leiche eines Mannes gefunden worden

Am Anton-Saefkow-Platz ist am Donnerstagabend eine Männerleiche gefunden wurden. Ein Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden.

Berlin. Auf einem Supermarktparkplatz in Berlin-Lichtenberg ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der Tote wurde am Donnerstagabend um 21 Uhr am Anton-Saefkow-Platz entdeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Es gebe keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Weitere Angaben zu dem Mann konnte die Polizei zunächst nicht machen.

( dpa )