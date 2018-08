Schießerei im Märkischen Viertel - zwei Schwerverletzte

Berlin. Im Eichhorster Weg im Märkischen Viertel ist es am späten Donnerstagabend zu einer Schießerei gekommen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Gegen 22:15 Uhr fielen demnach im Umfeld eines Kulturvereins Schüsse. Die von Anwohnern gerufene Polizei fand in Nähe des Tatorts zwei 21- und 31-Jährige mit schweren Schussverletzungen. Sie kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, schweben jedoch nicht mehr in Lebensgefahr.

Unweit der Räume des Kulturvereins stießen die Beamten auch auf einen 25 und einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen. Die beiden wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab. Beamte einer Hundertschaft suchten auf einem Parkplatz unter Fahrzeugen nach Spuren. Ein Sondereinsatzkommando kam ebenfalls zum Einsatz. Sie durchsuchten ein Gebäude am Tatort. Eine Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen

( BM )