650 Quadratmeter Waldboden sind am Donnerstag an der Oberspreestraße in Brand geraten. 39 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen.

Berlin. Die Berliner Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag wegen eines Waldbrandes an der Oberspreestraße in Niederschönweide im Einsatz. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, seien dort 650 Quadratmeter Waldboden an zwei Stellen in Brand geraten.

#Waldbrand an der #Oberspreestraße in #Niederschöneweide. Dort brannten insgesamt ca. 650qm Waldboden an zwei Brandstellen.

Die @Berliner_Fw ist mit 39 Kräften und 12 Fahrzeugen vor Ort und setzte 3 C-Rohre zur Brandbekämpfung ein. #Estuk pic.twitter.com/MyjhJmE64W — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 2, 2018

39 Einsatzkräfte mit zwölf Fahrzeugen seien vor Ort. Die Einsatzstelle sei unter Kontrolle, hieß es.

( BM )