13 Jahre alter Junge aus Marzahn vermisst

Seit Dienstag wird Max Rudloff vermisst. Er verließ am Abend die Wohnung einer Freundin und kam nie zu Hause an.

Berlin. Das letzte Mal wurde Max Radloff am Dienstag gesehen - seitdem gilt der Junge als vermisst. Der 13-Jährige verließ am 31. Juli gegen 19 Uhr die Wohnung einer Freundin in der Borkheider Straße im Ortsteil Marzahn. Danach wollte er sich noch im Norden Marzahns mit Freunden treffen. Dort kam er nie an.

Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe bei der Suche. Max Radloff ist 1,72 Meter groß, hat dunkelblonde bis braune Haare und ist sehr schlank. Er trägt eine feste Zahnspange und war am Dienstag mit einer kurzen Hose mit Camouflage-Muster, einem grünen T-Shirt mit Camouflage-Aufdruck sowie rot-schwarzen Schuhen bekleidet.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Max Rudloff hat oder ihn gesehen hat, den bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer 030 4664 912444, per E-Mail an vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

