Fahrgäste der S-Bahn gefilmt - und dann Jagdmesser gezückt

Polizisten am S-Bahnhof Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg (Archivbild)

Ein 46-Jähriger hat am S-Bahnhof Greifswalder Straße ungefragt Reisende gefilmt. Als er angesprochen wurde, zückte er ein Messer.

Berlin. Ein 46-Jähriger hat am Mittwochmittag Reisende am S-Bahnhof Greifswalder Straße belästigt und sie anschließend mit einem Jagdmesser bedroht. Wie die Polizei mitteilte, machte der Mann, der in Begleitung seiner 71 Jahre alten Mutter unterwegs war, mit seinem Handy Fotos und Videos von wartenden Fahrgästen.

Ein 35-Jähriger stellte den Mann zur Rede. Daraufhin zog der 46-Jährige ein Jagdmesser aus seinem Hosenbund und bedrohte damit den 35-Jährigen sowie zwei 13 Jahre alte Mädchen.

Messer in der Tasche der Mutter

Die beiden Minderjährigen flüchteten vom Bahnsteig und alarmierten die Polizei. Der 35-Jährige stieg in die nächste S-Bahn und verließ diese gemeinsam mit dem 46-Jährigen und dessen Mutter am S-Bahnhof Storkower Straße.

Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen dann in der Nähe des Bahnhofs vorläufig fest. Das Jagdmesser fanden die Beamten in der Handtasche der 71-Jährigen des Tatverdächtigen und stellten es zusammen mit dessen Mobiltelefon sicher. Die Bundespolizei leitete gegen den Tatverdächtigen Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein und lieferten ihn auf ärztlichen Rat in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses ein.

( BM )