Zwei bewaffnete Männer rauben Drogeriemarkt aus

Die Kassiererin in einer Charlottenburger Drogeriewurde mit eine Waffe bedroht. Die Täter erbeuteten Bargeld.

Berlin. Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend eine Drogerie in Charlottenburg überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die beiden Männer gegen 18.15 Uhr den Laden am Spandauer Damm.

Einer von beiden soll eine Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht und sie zum Öffne der Kasse gezwungen haben. Daraufhin griff sich der zweite Täter die Einnahmen.

Anschließend flüchteten die Räuber mit ihrer Beute in Richtung Klausener Platz. Die überfallene Frau erlitt einen Schock und wurde noch am Ort ambulant behandelt.

( BM )