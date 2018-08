In Neukölln hat die Polizei das Auto eines Rasers sichergestellt. Der Fahrer war viel zu schnell unterwegs gewesen.

Berlin. An der Sonnenallee in Berlin-Neukölln haben Polizisten in der Nacht zu Donnerstag einen Audi sichergestellt.

Nach Aussagen von Beamten vor Ort, soll der Audi mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Auf Höhe der Saalestraße wurde der Wagen dann gestoppt.

( BM )