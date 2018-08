Acht Fahrzeuge bei Brand zerstört

An der Widderstraße in Neukölln brennen mehrere Fahrzeuge

Vermutlich Brandstifter haben in Neukölln Feuer an mehreren Fahrzeugen gelegt. Die Polizei ermittelt.

An der Widderstraße in Neukölln haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Autos und zwei Motorräder in Flammen gestanden. Durch die Hitze wurden vier weitere Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Laut Zeugen sollen mehrere Täter vom Tatort geflüchtet sein. Die Feuerwehr konnte schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

( BM )