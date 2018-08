Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Berlin. Polizei beschlagnahmt Raser-Audi: An der Sonnenallee in Neukölln haben Polizisten in der Nacht zu Donnerstag einen Audi sichergestellt. Nach Aussagen von Beamten vor Ort, soll der Audi mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Auf Höhe der Saalestraße wurde der Wagen dann gestoppt.

An der Widderstraße in Neukölln brennen mehrere Fahrzeuge

Foto: Thomas Peise

Acht Fahrzeuge bei Brand zerstört: An der Widderstraße in Neukölln haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Autos und zwei Motorräder in Flammen gestanden. Durch die Hitze wurden vier weitere Fahrzeuge erheblich beschädigt. Laut Zeugen sollen mehrere Täter vom Tatort geflüchtet sein. Die Feuerwehr konnte schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.

Verkehrsmeldungen

Staustellen

Wedding: Aufgrund von Straßenschäden auf der Reinickendorfer Str. Richtung Fennstr. steht in Höhe Gerichtstr. (Nettelbeckplatz) nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Dauer der Reparaturarbeiten ist aktuell nicht bekannt.

Friedrichshain: Auf der Karl-Marx-Allee beginnen die Aufbauarbeiten zum 22. Internationalen Bierfestival. Zwischen Frankfurter Tor und Strausberger Platz kann es zu Verkehrsbehinderungen aufgrund von Lieferverkehren kommen. Ab Freitag, 4 Uhr, ist die Karl-Marx-Allee Richtung Alexanderplatz zwischen Frankfurter Tor und Strausberger Platz gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Alt-Hohenschönhausen: Auf der Konrad-Wolf-Str. dauern die Rohrleitungsarbeiten an. Richtung Hohenschönhauser Str. ist zw. Suermondtstr. und Oberseestr. nur ein Fahrstreifen bis Mitte November frei. Zur Lagerung von Material für diese Baustelle wird auch die Hauptstr. in Richtung Suermondtstr. vor der Konrad-Wolf-Straße eingeengt.

Wetter

Sonnenschein und Wolkenfelder wechseln sich bei uns ab. Örtlich gibt es noch Regenschauer, vereinzelt entladen sich auch Gewitter. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 31 und 33 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordost. Nachts kühlt sich die Luft auf 21 bis 18 Grad ab.

