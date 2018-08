Dachgeschoss an der Schönhauser Allee brannte

An der Schönhauser Allee brannte das Dachgeschoss eines Wohnhauses in kompletter Ausdehnung.

Am Mittwochnachmittag ist in Prenzlauer Berg ein Feuer ausgebrochen.

Berlin. Am Mittwochnachmittag ist in Prenzlauer Berg ein Feuer ausgebrochen. An der Schönhauser Allee brennt das Dachgeschoss eines Wohnhauses in kompletter Ausdehnung. Hohe Flammen schlugen aus dem Gebälk, dichter, schwarzer Rauch stieg in den strahlend blauen Himmel.

Die Feuerwehr ist zur Stunde mit vier Staffeln und 62 Einsatzkräften vor Ort. Gegen 18 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Meldungen über Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Die Schönhauser Allee in #PrenzlauerBerg ist jetzt bereits ab Danziger Straße #GESPERRT. In Richtung Alexanderplatz kann man die Schönhauser Allee befahren. pic.twitter.com/DcDAeN0n4s — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) August 1, 2018

Die Schönhauser Allee ist bereits ab der Danziger Straße Richtung Norden gesperrt. In Richtung Alexanderplatz ist sie befahrbar. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen, Autofahrer sollten den Bereich weiträumig meiden.

Wegen des Feuerwehreinsatzes war der Verkehr der U-Bahnlinie U2 kurzzeitig zwischen den Bahnhöfen Vinetastraße und Rosa-Luxemburg-Platz unterbochen. Gegen 17.50 Uhr nahm die Linie ihren Betrieb wieder auf. Die Straßenbahnlinie M1 verkehrt zurzeit nicht zwischen den Haltestellen Schönhauser Allee/Bornholmer Str. und dem U-Bahnhof Eberswalder Straße. Die BVG empfiehlt Fahrgästen, mehr Zeit einzuplanen.

U2: Wegen eines Feuerwehreinsatzes aktuell kein Verkehr zwischen U Vinetastr. und U Rosa-Luxemburg-Platz. Bitte mehr Zeit einplanen. #BVG @VIZ_Berlin — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) August 1, 2018

M1: Wegen eines Feuerwehreinsatzes aktuell kein Verkehr zwischen Schönhauser Allee/Bornholmer Str. und U Eberswalder Str. Bitte die U2 nutzen und mehr Zeit einplanen. #BVG — BVG Straßenbahn (@BVG_Tram) August 1, 2018

Mehr Polizeimeldungen:

Feuer in Buckow und Kreuzberg - Brandstiftung möglich

85-Jährige bestohlen: Berliner Polizei sucht diesen Mann

Waldbrand in Adlershof - Feuer gelöscht

Automatenknacker baut Unfall mit Fluchtauto

( mim )