85-Jährige bestohlen: Berliner Polizei sucht diesen Mann

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der bereits vor einem Jahr eine 85-Jährige in ihrer Wohnung in Pankow bestohlen hat. Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei ein Fotos eines der Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei seiner Identifizierung.

Der Trickdiebstahl ereignete sich am 2. August 2017 gegen 12.45 Uhr in der Wohnung der Seniorin an der Trelleborger Straße in Pankow. Der Mann trug einen Blaumann, gab sich als Handwerker aus und behauptete, das Wasser abstellen müssen. Rund 20 Minuten lenkte er die 85-Jährige

Anscheinend betrat zu dieser Zeit durch die offen stehende Wohnungstür ein unbekannter, mutmaßlicher Komplize die Wohnung der Seniorin und entwendete unter anderem Geld, ein Sparbuch sowie eine EC-Karte mit dazugehöriger PIN. Offenbar derselbe Mann hob dann etwa 20 Minuten später an einem Geldautomaten in einer Filiale der Berliner Sparkasse in der Dietzgenstraße in Niederschönhausen 1000 Euro vom Konto der Seniorin ab. Dabei wurde der Mann von Überwachungskameras gefilmt. Als der Mann am nächsten Tag mit der EC-Karte Geld in einer anderen Bankfiliale abheben wollte, wurde die zwischenzeitlich gesperrte Bankkarte eingezogen.

Beschreibung des offenbar falschen Handwerkers (nicht im Bild):

circa 175 cm groß

etwa 30 Jahre alt

Europäer

vermutlich dunkelblonde Haare

kein Bart

trug einen Blaumann

Beschreibung des Geldabholers:

175 bis 180 cm groß

25 bis 30 Jahre alt

kräftige Figur

rasierter Nacken

Oberlippen- und Kinnbart

Der mutmaßliche Komplize war mit einem rot-weiß karierten Hemd, einer beigefarbenen Hose, Turnschuhen mit einer weißen Sohle von Nike und mit einem dunklen Baseballcap bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Fachkommissariat für Trickdiebstahl in Wohnungen beim Landeskriminalamt Berlin in der Gothaer Straße 19 in Berlin-Schöneberg unter der Telefonnummer (030) 4664-926300 oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

( BM )